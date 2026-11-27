Suusahüpete MK-sarja etapil Soomes Rukal pääsesid nii Artti Aigro kui Kaimar Vagul suurel mäel kvalifikatsioonist edasi lõppvõistlusele.

Aigro hüppas 128,5 meetrit ja teenis selle eest 139,7 punkti, saades kvalifikatsioonis 19. koha. Vagul sai 122-meetrise hüppe eest 116,2 punkti ning pääses eelviimasena ehk 49. kohaga lõppvõistlusele.

Kvalifikatsiooni parim oli norralane Marius Lindvik, kes teenis 142,5-meetrise õhulennu eest 169,5 punkti. Teine oli šveitslane Sandro Hauswirth (145 m ja 167,7 punkti) ja kolmas austerlane Jan Hörl (140 m ja 163,8 punkti).

Lõppvõistlus algab laupäeval kell 17.30.