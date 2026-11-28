Reedel Tokyos toimunud iluuisutamise GP-etapil lühikavas uue maailmarekordi püstitanud Ilia Malinini vabakava algas eksimusega, aga ameeriklane sooritas sellegipoolest neli neljast hüpet ja sai hooaja teise võidu.

Lühikavas 114,81 punktiga uue maailmarekordi püstitanud Malinini vabakava oleks pidanud algama neljakordse flip'iga, aga kolmekordne maailmameister tegi vaid kaks pööret. Seejärel sooritas ta ikkagi neli neljakordset hüpet ja teenis 190,50 punkti, mis oli ühtlasi päeva parim tulemus.

Malinin kogus kahe päevaga 305,31 punkti, teise koha sai prantslane Kevin Aymoz (270,49 p) ning kolmandale kohale kerkis šveitslane Lukas Britschgi (266,02 p).

Naiste seas teenis võidu lõuna-korealanna Jia Shin, kes kogus vaba- ja lühikava eest kokku 220,84 punkti. Teise koha sai vabakavas kukkunud jaapanlanna Mone Chiba (214,57 p) ja pjedestaalile jõudis veel lõuna-korealanna Young You (199,99 p).

Tokyo etapiga selgusid ühtlasi uisutajad, kes osalevad GP-sarja finaaletapil Hiinas Chongqingis. Meeste seas võistlevad lisaks Mihhail Selevkole viimased kolm GP-finaali võitnud Malinin, jaapanlane Kao Miura, prantslased Aymoz ja Adam Siao Him Fa ning itaallane Daniel Grassl. Lisaks Niina Petrõkinale lähevad naisüksiksõidus jääle veel jaapanlannad Mao Shimada, Ami Nakai ja Chiba ning venelannad Aleksandra Ignatova ja Anastassia Gubanova.