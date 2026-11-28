Ilves lendas hommikuses proovivoorus 142,5 meetrit, mis andis 103,9 punkti ja esikoha. Paar tundi hiljem peetud hüppevõistlusel sai ta kirja 137,5 meetrit ja 146,7 punkti.

Eestlast edestasid üksnes austerlased Stefan Rettenegger (143,5 meetrit; 158,7 punkti) ja Thomas Rettenegger (139 m; 150,3 p). Neljanda koha sai norralane Kasper Moen Flatla (137 m; 144,4 p). Reedel võidutsenud norralane Einar Luraas Oftebro oli alles 18. (126,5 m; 124,6 p).

Ilves pääses rajale 48 sekundit pärast Stefan Retteneggerit ja 14 sekundit pärast Thomas Retteneggerit ning Stefan kihutas konkurentidest ette. Thomas jäi aga võitlema viie konkurendiga, sealhulgas Ilvesega. Poolteist kilomeetrit enne sõidu lõppu eraldus sellest grupist veel Jens Luraas Oftebro ja kuigi Ilves tegi tugeva lõpu, jäi ta sakslasest David Machist (+1.03,5) ehk kolmandast kohast lõpuks kahe sekundi kaugusele (+1.05,5).

"Rukal on minu saatuseks neljas koht," ütles neljandat korda Soomes neljandaks jäänud Ilves. "Ei saa seda poodiumit kätte!"

"Hüppemäel kaks korralikku hüpet, võistlushüppel ei olnud võib-olla nii palju õnne oludega kui mõnel teisel mehel. Lõpuks oli taganttuul, kukkusin palju kiiremini alla kui eeldasin. Hüpped on okei, sellise minekuga jätkata on lootust ka paremateks tulemusteks," jätkas ta. "Suusasõidus tundus keha parem. Väga head minekut veel ei ole, aga jõudsin võidelda. Lõpus käis võitlus kolmanda koha eest, aga kahjuks olin täna neljas. Ühtepidi õnnelik, et paremuse poole läheb, aga teistpidi jälle neljas koht. Sellega rahule jääda ei saa, aga vaatab, mis [pühapäev] toob."

Stefan Retteneggeri jaoks oli see karjääri esimene võit MK-etapil, Oftebro kaotas talle 54,3 sekundiga.