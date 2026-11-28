Eesti haaras avapoolajal mänguohjad enda kätte, domineerides nii pallivaldamises kui ka pealelöökide arvestuses. Korduvalt prooviti vasakult äärelt palli värava ette toimetada, kuid Fääri saarte väravavaht oli ülesannete kõrgusel. Mängu 18. minutil avas Eesti siiski skoori: Liselle Paltsi antud nurgalöögi järel suunas Katriin Saulus palli peaga väravasse. Poolaja viimasel minutil kasvatas Eesti eduseisu: Mari Liis Lillemäe toimetas vasakult äärelt terava palli värava ette, kus see jõudis lõpuks tagumise posti juurde Katrin Kirpuni, kes saatis nahkkera võrku. Nii mindi vaheajale Eesti 2:0 eduseisus, vahendab jalgpall.ee.

Teisel poolajal muutus vastane aktiivsemaks ning 69. minutil tuli Fääri saartel hea võimalus, kui karistusala joonelt saadeti tugev löök värava suunas. Eesti väravavaht Liisa Liimets vastas sellele hea tõrjega ja hoidis oma seljataguse puhtana. Eesti poolel oli veel võimalusi eduseisu suurendada, kuid ründesse sekkunud Kristina Teernil ei õnnestunud neid väravaks realiseerida. Nii lõpetati mäng esimese poolaja väravates tulemusega 2:0.

"Üldpilt oli hea, vastane pidigi teisel poolajal tulema, nad olid kaotusseisus. Sealt oleks tahtnud kontra momendid kätte saada, paar momenti tekkis. Oleks tahtnud ohtlikum olla, need peab üle vaatama. Aga üldpilt on väga positiivne, väga palju asju õnnestus," rääkis Eesti peatreener Aleksandra Ševoldajeva ERR-ile.

"Vastasel ei olnud sellist momenti, mis meid oleks väga rivist välja viinud. Kui üks-kaks mängijat ei tulnud, siis kolmas mängija tuli ja kontrollis olukorda. See tegi rõõmu, me dikteerisime momente," lisas treener.

Päeva esimeses poolfinaalis alistas Leedu 3:0 Läti, mis tähendab, et Balti turniiri finaalis kohtuvad Eesti ja Leedu. Finaalmängu avavile kõlab Paide jalgpallihallis teisipäeval, 1. detsembril kell 18. Läti ja Fääri saarte vaheline kolmanda koha kohtumine algab samal päeval kell 12.