Nyenget näitas parimat minekut algusest lõpuni, juhtides poolel maal Johannes Hösflot Kläbo ees 7,7 sekundiga. Lõpuks oli tema edu teiseks kerkinud Andreas Fjorden Ree ees 10,7 sekundit. Kläbo jäi maha täpselt 13 sekundiga.

34-aastasele Nyengetile oli tegemist karjääri kümnenda MK-etapivõiduga. Neist kaheksa on tulnud individuaalselt ja Ruka eraldistardist sõidus võidutses ta pärast 2023. ja 2025. aastat juba kolmandat korda.

Vaid 1,8 sekundi kaugusele pjedestaalist jäi Lars Heggen ning kuuikvõidu kindlustasid Norrale Mattis Stenshagen (+21,4) ja Emil Iversen (+21,6). Parima mitte-norralasena tuli kodupubliku toetust nautinud Niko Anttola seitsmendaks (+25,6).

Esikümne lõpetas neutraalse lipu all võistelda saanud Saveli Korosteljov, kaotades Nyengetile 38,1 sekundiga.

Eesti suusatajatest sai Alvar Johannes Alev 41. (+1.09,8), Christopher Kalev 42. (+1.10,4), Martin Himma 62. (+1.45,2) ja Henri Roos 72. koha (+2.16,2).

Laupäeval on meestel kavas individuaalne klassikatehnikasprint ja pühapäeval 20 kilomeetrid ühisstardist vabatehnikas.