Ermits jättis esimeses tiirus üles kaks ja teises ühe märgi, aga läbis järgmised kaks lasketiiru puhaste paberitega. Ermits kaotas etapivõidu võtnud rootslanna Elvira Öbergile 6.20,5.

"Algus oli kuidagi väga rabe. Ei saanud kuidagi käima ja see esimene tiir ka – sain ja ei saanud aru, raske on sellest järeldust teha. Esimene püstitiir samamoodi, tundsin seda viga, oli okei. Järgmine lamadestiir kõik nii, nagu olema peaks ja minu arust esimene tiir oli sellele võrdlemisi sarnane. Ja viimane püsti ka. Kuidagi sain parema flow kätte. Aga kuidagi väga rabedalt tuli, eriti see algus," tunnistas Ermits.

Kuidas suusasõiduga rahule võib jääda? "Väga huvitav oli. Alguses ei saanud väga palju koos sõita, aga kui sain, siis sirgetel laskumistel kõik täiesti tipp-topp, jõuan taga punnitada, jõuan kiiruse üles saada, aga tõusude peal tulid kolossaalsed vahed ja ma ei saa aru, kas ma tegin ise midagi nii valesti, kas midagi ei toiminud," oli Ermits nõutu. "Ma ei osanud midagi muud teha, kui seda, mida tegin, aga metsikud vahed tekkisid eesolijatega. Väga kummaline sõit enda poolt."

"Lootsin, et sel aastal see hooaja algus saab enda sooritus vaadates krapsakam olema, aga väga sarnane eelmise hooaja algusele, kus üldse ei saanud liikuma. Loodan, et äkki järgmised päevad kuidagi julgemalt ise ka ja natuke lühemad distantsid, mis äkki annavad võimalust sõidul kuidagi paremini välja tulla," lisas ta.

Hanna-Brita Kaasik tegi samuti kolm möödalasku, eksides korra nii esimeses, teises kui neljandas tiirus. Kaasik lõpetas 70. kohaga, kaotades võitjale 7.19,0.

"See, et olen [eestlannadest] teine naine, on väga-väga suur üllatus," tõdes Kaasik. "Mul endal oli väga tuim sõit täna. Püüdsin selle ameeriklase kinni, kes minu peas pidi olema kiire sportlane, see oli positiivne, aga siis jäingi hästi mugavustsooni kinni. Võib-olla pool käiku jäi puudu. Aga loodan, et see on pühapäeval olemas. Või homme, kuidas treenerid otsustavad."

"Ma arvan, et midagi negatiivset otseselt ei ole, pigem võtan selle positiivse kaasa. Okei start! Ja nagu Mark (Kehva – toim) eile ütles – siit on hea edasi minna," lisas ta.

Susan Külm teenis viis trahviminutit ja sai 79. koha, kaotades 8.04,8. "Kõige rohkem on mul kahju püstilaskmistest, sest seal seisis nii ideaalselt kui üldse sai, ma ei tea, mis mul selle viimase lasuga on," arutles Külm. "Võpatus käis üle keha ja hea, et plekile pihta sain. Tegelikult vist nii hull ei olnud. Aga kui sul peaaegu null on käega katsuda ja siis ikka rikud kõik lõpus ära… see jääb päris tugevalt kripeldama praegu. Aga pealelaskmisega võrreldes kukkus tuul põhimõtteliselt täielikult ära. Pidi jälgima, pidi meeles hoidma, kus sa olid, mida sa tegid. Oli pigem raske võistlus."

"Pigem ei jää [sõiduga rahule]. Eks see algus on natuke raske, aga ma südamest tahaks loota, et see tehtud töö ei jookse mööda külge maha," jätkas ta. "Eks võtab mõned stardid aega, et need tšakrad lahti ragistada ja siis äkki võib juba hakata võidu sõitma."

Tuuli Tomingas aga jättis üles koguni kaheksa märki ja sai 102 lõpetanud seas alles 99. koha, kaotades võitjale 11.17,3.

Laupäeval on Kontiolahtis kavas segateatesõidud.