Seejuures distantsi esimesel poolel näitas kõige kangemat minekut neutraalse lipu all võistlev Natalja Terentjeva, kes juhtis veel poolel maal Anderssoni ees 3,5 sekundiga. Kaks kilomeetrit enne lõppu oli Terentjeva kolmas, aga Svahn tegi tugeva lõpu ja möödus.

Soome spordiminister Mika Poutala autasustab sel nädalal Rukal toimuval murdmaasuusatamise MK-sarja avaetapil pjedestaalile jõudnud sportlasi, aga oli eelnevalt seadnud tingimuseks, et ei tee seda juhul, kui keegi Venemaa suusatajatest tõuseb kolme hulka.

Soome on küll piiranud Venemaa ja Valgevene sportlaste riiki saabumist, kuid kuna Terentjeva oli seal juba enne piirangute välja kuulutamist kohal, siis sai ta ka loa võistelda.

Terentjeva jäi protokollis neljandaks (+19,2), kaheksa sekka mahtusid veel Heidi Weng (Norra; +23,0), Johanna Matintalo (+31,9), Moa Ilar (Rootsi; +32,5) ja Kristin Austgulen Fosnäs (Norra; +37,4).

Eesti naised kõrgesse mängu ei sekkunud: Teesi Tuul oli 59. (+2.50,9), Keidy Kaasiku 60. (+2.51,7), Kaidy Kaasiku 65. (+3.04,7) ja Teiloora Ojaste 78 lõpetaja seas 74. (+5.25,9).

Laupäeval on naistel kavas individuaalne klassikatehnikasprint ja pühapäeval 20 kilomeetrit ühisstardist vabatehnikas.