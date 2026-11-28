Norra kerkis võistluse liidriks teise vahetusega ning Vetle Sjaastad Christiansen jõudis otsustavasse lasketiiru minut enne prantslast Emilien Claude'i ja sakslast Philipp Horni. Norralase käsi värises aga korralikult ja ta pidi kasutama ära kõik kolm varupadrunit, lahkudes tiirust 8,5 sekundit pärast Claude'i.

Christiansen näitas suusarajal aga taset ja tõi Norra esimesena üle joone (0+5; 1:09.00,6), Prantsusmaa sai teise (0+4; +10,3) ja Saksamaa kolmanda koha (2+8; +31,8).

Eesti eest läks esimesena rajale Susan Külm, kes eksis kahel tiirul viis korda ja saatis Tuuli Tomingase rajale 15. kohalt. Tomingas tegi eestlaste parima vahetuse ning eksis vaid ühe korra, tõstes neliku 12. kohale. Seejärel läks rajale Kristo Siimer, kes tabas oma esimesed seitse lasku, kuid pidi seejärel kasutama ära kolm varupadrunit.

Mark-Markos Kehva läks rajale 13. kohalt ja kasutas ära ühe varupadruni, tuues Eesti üle finišijoone 11. nelikuna (0+10; +2.42,6). Seejuures püüdis Kehva lõpusirgel kinni Poola ankrumehe, kuid temast mööduda ei õnnestunud. Eestlastel jäi kümnendast kohast vaid 0,1 sekundit puudu.

Pühapäeval toimuvad Kontiolahtis meeste ja naiste sprindisõidud.

Enne sõitu:

Kokku läheb rajale 23 võistkonda. Nende seas loomulikult ka Eesti nelik koosseisus Susan Külm, Tuuli Tomingas, Kristo Siimer ja Mark-Markos Kehva (stardinumber 14).

Möödunud hooajal võitis esimese MK-sarja segateatesõidu Östersundis Prantsusmaa, kes tuli ühtlasi sel alal Milano Cortina taliolümpiamängudel kuldmedalile. Täna on võistlustules Julia Simon, Oceane Michelon, Oscar Lombardot ja Emilien Claude (nr 1).

Alati soosikute sekka kuuluv Norra stardib koosseisus Marthe Krakstad Johansen, Maren Kirkeeide, Johan-Olav Botn ja Vetle Sjaastad Christiansen (nr 6). Kodupublik saab kaasa elada Venla Lehtonenile, Sonja Leinamole, Arttu Heikkinenile ja Otto Inveniusele (nr 9).