Ruka sprindisõite valitsesid Norra mehed ja Rootsi naised
Soomes Rukal toimuval murdmaasuusatamise MK-etapil tuli klassikasprindis meestest võitjaks norralane Oskar Opstad Vike ja naiste seas rootslanna Linn Svahn.
Meeste kvalifikatsiooni võitis norralane Lars Heggen, kes jõudis ka finaali, ent piirdus seal viimase ehk kuuenda kohaga (+55,80). Võidu võttis Milano Cortina taliolümpia pronksmedalist Vike, kes edestas koondisekaaslast Johannes Hösflot Kläbot 1,18 sekundiga. Pjedestaali viimasele astmele pääses itaallane Simone Mocellini (+3,60). Neljas oli prantslane Jules Chappaz (+9,55) ja viies norralane Erik Valnes (+41,97).
Eestlased 30 parema sekka ei jõudnud. Karl Sebastian Dremljuga sai kvalifikatsioonis 49. (+9,48), Martin Himma 52. (+10,60), Albert Unn 59. (+13,45) ja Henri Roos 63. koha (+14,28).
Naiste finaalis saavutasid Rootsi koondislased kolmikvõidu. Esimesena ületas finišijoone Svahn, teisena Maja Dahlqvist (+0,58) ja kolmandana Johanna Hagström (+2,55). Neile järgnesid soomlanna Jasmi Joensuu (+4,10), norralanna Ingrid Bergene Aabrekk (+6,61) ja soomlanna Tiia Olkkonen (+14,71).
Eesti naised piirdusid kvalifikatsiooniga. Mariel Merlii Pulles oli 51. (+15,69), Teiloora Ojaste 58. (+20,68), Keidy Kaasiku 62. (+23,58) ja Kaidy Kaasiku 63. (+24,02).
Pühapäeval on kavas 20 km vabatehnikas ühisstardist sõidud.
Toimetaja: Henrik Laever