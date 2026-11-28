Meeste kvalifikatsiooni võitis norralane Lars Heggen, kes jõudis ka finaali, ent piirdus seal viimase ehk kuuenda kohaga (+55,80). Võidu võttis Milano Cortina taliolümpia pronksmedalist Vike, kes edestas koondisekaaslast Johannes Hösflot Kläbot 1,18 sekundiga. Pjedestaali viimasele astmele pääses itaallane Simone Mocellini (+3,60). Neljas oli prantslane Jules Chappaz (+9,55) ja viies norralane Erik Valnes (+41,97).

Eestlased 30 parema sekka ei jõudnud. Karl Sebastian Dremljuga sai kvalifikatsioonis 49. (+9,48), Martin Himma 52. (+10,60), Albert Unn 59. (+13,45) ja Henri Roos 63. koha (+14,28).

Naiste finaalis saavutasid Rootsi koondislased kolmikvõidu. Esimesena ületas finišijoone Svahn, teisena Maja Dahlqvist (+0,58) ja kolmandana Johanna Hagström (+2,55). Neile järgnesid soomlanna Jasmi Joensuu (+4,10), norralanna Ingrid Bergene Aabrekk (+6,61) ja soomlanna Tiia Olkkonen (+14,71).

Eesti naised piirdusid kvalifikatsiooniga. Mariel Merlii Pulles oli 51. (+15,69), Teiloora Ojaste 58. (+20,68), Keidy Kaasiku 62. (+23,58) ja Kaidy Kaasiku 63. (+24,02).

Pühapäeval on kavas 20 km vabatehnikas ühisstardist sõidud.