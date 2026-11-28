Laskesuusatamise MK-hooaja avaetapil Soomes Kontiolahtis võitis paarissegateatesõidu Rootsi duo Ella Halvarsson ja Sebastian Samuelsson (0+5; 36.25,3). Regina Ermits ja Rene Zahkna saavutasid 11. koha (2+8; +2.01,2).

Ermits kasutas oma esimeses vahetuses kolme varupadrunit. Ta andis teatepulga üle Zahknale 14. sportlasena. Zahkna vajas lasketiirude läbimiseks ühte varu ning kergitas Eesti kümnendaks. Poolel võistlusmaal juhtis Prantsusmaa Rootsi (+0,5) ja Gröönimaa (+5,8) ees.

Ermits sai teises vahetuses lamadestiirus varupadrunite abil kõik märgid alla, aga püstitiirus jäi kaks märki üles ehk ta pidi minema kahele trahviringile. Zahkna alustas oma teist vahetust 11. positsioonil, lasi mõlemas tiirus veatult ja tõi Eesti finišisse 11. paarina.

Medalivõitjad said selgeks viimase vahetuse püstitiirus, kust lahkus esimesena Samuelsson. Rootslane suutis rajal esikohta hoida ning edestas teise koha saavutanud Saksamaa esindust (Marlene Fichtner ja Justus Strelow; 0+5) 2,9 sekundiga.

Kolmanda koha saavutasid prantslased Lou Jeanmonnot ja Eric Perrot (0+6; +5,3). Esimesena jäi pjedestaalilt välja Norra paar Karoline Offigstad Knotten ja Sturla Holm Lägreid (1+5; +8,1).

Ajalooliselt hea tulemuse tegid Gröönimaa koondislased Ukaleq Astri Slettemark ja Sondre Slettemark, kes saabusid finišisse viiendana (0+1; +15,0). Esikuuikusse mahtusid veel austerlased Dunja Zdouc ja Dominic Unterweger (0+8; +18,0). Kokku lõpetas võistluse 23 paari.

Enne võistlust:

Stardinimekirjas on 26 riiki ning numbri all 13 võistlevad Regina Ermits ja Rene Zahkna.

Eelmisel hooajal said paarissegateates võidu kirja Rootsi (Östersundis), Soome (Nove Mestos) ja Norra (Otepääl) duod. Hooaja kokkuvõttes saavutas esikoha Norra. Eesti saagiks jäi Östersundis kümnes, Nove Mestos üheksas ja Otepääl 14. koht.

Norrat esindavad tänases võistluses Karoline Offigstad Knotten ja Sturla Holm Lägreid (nr 1), Rootsit Ella Halvarsson ja Sebastian Samuelsson (nr 2) ning Soomet Suvi Minkkinen ja Tuomas Harjula (nr 3). Favoriitide sekka kuulub kindlasti ka Prantsusmaa koosseisus Lou Jeanmonnot ja Eric Perrot (nr 4).