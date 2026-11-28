Eesti naiste kurlingukoondis koosseisus Marie Kaldvee, Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Kaidi Elmik ja Elisabeth Tammer võitis Rootsis Östersundis MM-i kvalifikatsiooniturniiri hõbemedali ja kindlustas pääsu MM-ile.

"Väga rõõmus meel on selle üle, et eesmärk on saavutatud. Esimene eesmärk oli MM-i kvalifikatsioon, aga see, et me alagrupi esimesed olime, oli võib-olla veidi üllatuslik, kuna me ei olnud nii palju kokku mänginud, aga kuna meil kõigil on tugev taust taga, siis see tõi edu ilmselt," rääkis Turmann.

Kerli Laidsalu mängis koondises ka eelmisel aastal ning varasematest aastatest on Turmannil ka oma õe Marie Kaldveega ühist koondisekogemust. Õe naasmine naiste koondisse varem ise kapteni rolli kandnud Turmanni töösse suuri muutusi ei toonud, hea dünaamika on varem välja arenenud.

"Ma olen nõus mängima seda positsiooni, mis mulle antakse, et ma saan anda endast maksimumi tiimile. Ehk et siis see, milleks ma sellel hetkel olen kasulik. See oli hetkel lihtsalt kasulikum, Marie on tugevam taktikas. Aga suures osas ma arvan, et meil hästi klappis," lisas Turmann.

Enne MM-i palju võimalusi mängu lihvida koondisel ees ei ole, veebruaris küll Eesti meistrivõistlused, loodetavasti õnnestub ka mõned treeningmängud leida, sest MM-i kvalifikatsioon näitas kätte ka mõned kitsaskohad.

"Kõrva taha sai panna tehnilise poole. Selle kallal hakkame edaspidi tööd tegema, kuidas tehniliselt olla sarnasem, kuna areeni jää on teistsugusem kui klubi jää, ehk siis see klubi jää oli võibolla natuke lahti laskmise tundlik... see ei ütle ehk väga palju, aga jääolud on natuke teistsugused kui muidu tavaliselt," rääkis Turmann.

MM leiab aset märtsi keskpaigas, tõenäoliselt eksootilises paigas Araabia Ühendemiraatides.