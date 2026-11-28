Viiest mängust viis võitu teeninud Pärnu VK alistas kodusaalis 3:0 (31:29, 25:18, 25:23) Ezerzeme/DU/Homelike'i ja on tabelis 15 punktiga teisel kohal. Ezerzeme hoiab kaheksa punktiga kuuendat kohta, vahendab Volley.ee.

Pärnu parimana tõi Emerson Rodriguez 14 punkti (+9), 11 punkti kanti nelja mehe arvele – Taavet Leppiku (+7), Toms Švansi (+7), Kristo-Joosep Petersoni (+8) ja Markus Uusari (+6). Pärnu vastuvõtt oli 52 protsenti, rünnak 54 protsenti, blokist saadi kuus ja servilt samuti kuus punkti (eksiti 12 pallingul).

Tabeli tipus olevatest klubidest kohtusid esikohal olev Robežsardze/RSU ja Tartu Bigbank ning Eesti klubi pidi tunnistama Riia meeskonna 3:1 (25:23, 25:22, 25:27, 25:17) paremust. Tabelis jätkab RSU 18 punktiga esikohal, Bigbank on 12 silmaga kolmas.

Bigbankile tõi Martti Juhkami 20 punkti (+11), Valentin Kordas lisas 17 silma (+6) ja Mart Naaber kümme punkti (+6). Tartu klubi vastuvõtt oli 56 protsenti ja rünnak 44 protsenti, blokiga teeniti seitse punkti ja servil löödi neli ässa ning eksiti 18 pallingul.

Bigbank läheb pühapäeval uuesti väljakule, minnes Leedus toimuvas mängus vastamisi Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportasega.