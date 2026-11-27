Alev kaotas võitjale 1.09,8 ja edestas napilt koondisekaaslast Christopher Kalevit, kes sai 42. koha.

"Tänane võistlus on täpselt selline, mis nurga alt vaadata – vaatame protokolli, siis on asi päris kesine. Ikka oluliselt tagapool, kui oleks soovinud olla," nentis ta. "Samas kui vaadata kaotust, siis ma arvan, et klassika MK-l olen heal juhul ühe korra nii väikese kaotusega tulnud. Selle koha pealt on varianti kindlasti paremini küll. See oli ikkagi väga-väga tihe. Kahjuks minu jaoks need 10 km distantsid tavaliselt niimoodi on, et natuke valel pool seda protokolli tihedat osa."

Naiste 10 kilomeetri eraldistardist klassikatehnikasõidu võitis rootslanna Ebba Andersson (25.19,4), kellele järgnesid kaasmaalannad Linn Svahn (+9,1) ja Frida Karlsson (+10,2). Eestlannadest oli parim Teesi Tuul, kes sai 59. koha (+2.50,9).

"Üldiselt jään tänase sõiduga rahule. Nagu ka möödunud hooajal, siis ikkagi hooaja algus on veidikene rabe, aga positiivne on see, et enesetunne on läinud võrreldes kahe nädala taguste võistlustega paremaks. Sõitsin ka täna tõusvas joones," arutles Tuul. "Lõpp natuke vajus ära, aga kuna on esimesed võistlused, siis liiga palju sinna kinni ei jää."

"Sprindi jätan küll vahele, aga ma arvan, et juba ülehomme 20 km peal võiks olla sõit veelgi parem ja ikkagi sinna 40 kanti ennast ära sõita," lisas Tuul.