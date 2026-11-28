Esimeses voorus 135-meetrise hüppega 130,0 punkti saanud ja 26. koha teeninud Aigro tegi maandus teises voorus 141 meetri kaugusel, kogudes 138,7 punkti. 268,7 punkti tõi talle kokkuvõttes 12. koha, mis tähistab tema senise MK-hooaja parimat tulemust. Nädal tagasi Lillehammeris toimunud etapil sai Aigro 20. ja 23. koha.

Austerlane Stephan Embacher saavutas oma hooaja teise võidu, kogudes kahe hüppega 304,8 punkti. Ta oli ühtlasi ainus, kes 300 punkti piiri alistas, pjedestaalile mahtusid veel šveitslane Sandro Hauswirth (297,9 p) ja norralane Marius Lindvik (295,0 p).

Kaimar Vagul maandus esimeses voorus 131 meetri kaugusele ning sai selle õhulennu eest 121,8 punkti, millega saavutas kokkuvõttes 34. koha. Viimasena ehk 30. pääses lõppvõistlusele šveitslane Killian Peier, kes sai 133-meetrise hüppe eest 125,0 punkti.

Kolmest võistlusest kaks võitnud Embacher on MK-sarja üldarvestuses 245 punktiga esikohal, talle järgnevad 172 punktiga Raffael Zimmermann ja 163 punkti kogunud Kristoffer Eriksen Sundal. Aigro on 41 punktiga 18. kohal, Vagul on kuue punktiga 36. kohal.