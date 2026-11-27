Esimese ringi lõpuks sai kokku seitsmemeheline seltskond, mis liikus koos sisuliselt võistluse lõpuni, vaid austerlane Thomas Rettenegger jäi teise ringi lõpus maha.

Umbes 250 meetrit enne finišit algas lõpuspurt, kus kiireimat minekut näitasid norralased. Etapivõidu võttis viiendalt kohalt alustanud Einar Luraas Oftebro, edestades 1,5 sekundiga enda venda Jens Luraas Oftebrod. Norrale tõi kolmikvõidu Kasper Moen Flatla, kes alustas murdmaasõitu esikohalt ja kaotas lõpuks koondisekaaslasele 4,8 sekundiga. See on Flatla karjääri esimene MK-pjedestaalikoht.

Neljandana lõpetas sakslane Vinzenz Geiger, (+10,4) ja viies oli austerlane Stefan Rettenegger (+10,4), kuuendana üle finišijoone tulnud Ilves kaotas võitjale 13,9 sekundiga.

"Esimene võistlus tehtud! Pigem sai hüpetega väga rahule jääda, üks PCR hüpe oli, mis tuuleolude tõttu natuke ebaõnnestus, aga võistlushüpe oli okei, parandamisruumi veel on. Ja murdmaarajal ka – ega vormist mingit ülevaadet ei olnud ja tundus tegelikult, et suutsin päris okeilt sõita. Aga nagu ise ka arvasin, siis sellist viimast lõpukiirendust või teravust natuke kehas puudub," kommenteeris Ilves. "Üldiselt ütleks, et täitsa okei võistlus ja loodetavasti nüüd võistluselt võistlusele lähen murdmaas ka paremaks. Igal juhul täiesti positiivne hooaja avastart."

Hüppevoorus tegi Ilves 137-meetrise hüppe, mille eest teenis kolmanda koha andnud 147,0 punkti. Hüppevooru parim oli Flatla, kelle sooritusel oli pikkust 142 meetrit, mille eest teenis ta 152,5 punkti. Paremuselt teise õhulennu tegi austerlane Thomas Rettenegger.

Erinevalt Gunderseni meetodiga võistlusest ei ole kompaktvõistluses hüppemäel tähtis mitte konkreetne punktisumma, vaid koht võrdluses teistega ja stardivahed on fikseeritud. Ehk Rettenegger pääses 7,5 km pikkusele murdmaasõidule kuus ja Ilves 12 sekundit liidrist hiljem.

Neljapäeval oli Ruka mäel probleeme ebasobivate ilmaoludega ja seetõttu jäigi proovivõistlus läbi viimata. Reede hommikul said sportlased siiski hüppeid sooritada ja Ilves tegi lausa 146,5-meetrise õhulennu, mis jäigi treeningu parimaks.