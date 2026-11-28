Eesti aasta parimaks meesratturiks valitud Madis Mihkels jõudis tänavu mainekal Giro d'Italia velotuuril viiel etapil seitsme parema hulka. Ühtki võitu aga sel aastal võtta ei õnnestunud, seepärast ütleb kolmekordne laureaat ise, et üliheaks tänavust hooaega ei hinda. Siiski oli see piisav, et teenida uus leping Belgia tippmeeskonnas Alpecin-Premier Tech.

"Giro d'Italia päästis mu hea lepingu, hooaja alguses ei olnud olukord just kiita, peale tugevat Girot läks olukord tegelikult päris heaks," rääkis Mihkels ERR-ile. "Võit on alati võit, selle arvelt saab alati rohkem."

Uue tiimiga on ta seni kohtunud põgusalt, 7. detsembril Hispaanias leiab aset esimene tiimilaager. "Minu ootused tiimile on see, et nad oleksid klassikaline Alpecini tiim, klassikutele spetsialiseerunud, mida ma eeldan, et nad on," sõnas Mihkels. "Nende ootused minule on see, et ma teatud mõttes täidaksin auku peale Kaden Grovesi lahkumist. See on see roll, milleks mind sinna võeti."

Samuti pole Mihkels püstitanud uueks hooajaks kindlat eesmärki, millist võitu koju tuua. "Mulle sobivad ausalt öeldes kõik profivõidusõidud, mu kalender - ma küll täpselt ei oska öelda - on siiski suhteliselt varieeruv, ma pean enda eesmärgiks võidusõit võita, aga ma ühte konkreetset ei oska välja tuua," sõnas Eesti aasta parim jalgrattur.