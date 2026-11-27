Neljapäeval võistles lumelaudur Laura Anga Innsbruckis hooaja esimesel Big Airi maailmakarikaetapil. Ilmaolud olid tiheda lumesaju tõttu keerulised, mistõttu maandumised ei õnnestunud ja sportlane lõpetas 28. kohal.

"Lund sadas kogu võistluse aja, mistõttu olid lõpust startijatel keerulised tingimused", ütles Anga. "Treeningul õnnestusid trikid suurepäraselt, kuid võistlusel jäi hoogu puudu."

Esimesel sõidul hüppas ta samast kohast nagu treeningul, aga lumesajust tingituna jäi hoogu vähemaks ja maandus nukile. Teisel sõidul proovis ta frontside 720-t, kuid maandus taaskord nukile. Viimasel sõidul katsetas Anga backside 1080 trikki, mis teistel Eesti naislumelauduritel pole veel lumel õnnestunud, kuid ka Angal jäi see täna napilt puhtalt maandumata.

"Treeneri sõnul oleksin selle ära maandunud, kui oleksin veidi rohkem hoogu kaasa saanud", selgitas Anga. Treener Partick Cinca sõnul on Laural finaali jõudmiseks trikid olemas, kuid seekord jäid need ilmastikuolude taha.

Noorsportlast ebaõnnestumine siiski ei heidutanud. "Selliste kõrgeid punkte toovate trikkide, nagu backside 1080, maandumine võistlusel on vaid aja küsimus. Uus võimalus tuleb õige pea ja siis proovin uuesti," ütles Anga.

Järgmine maailmakarikaetapp ootab Angat ees jaanuari alguses Austrias Kreischbergis.