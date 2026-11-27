Kolmekordne maailmameister ületas sellega kaasmaalase Nathan Cheni senise tippmargi 113,97 punkti, mis oli uisutatud Pekingi olümpiamängudel. Malinin senine isiklik mark oli 111,29 silma.

Malinin alustas kava neljakordse flip'iga, sooritas puhtalt kolmekordse axel'i ning tegi seejärel neljakordse lutz'u ja kolmekordse toe-loop'i kombinatsiooni.

Eriti märkimisväärne oli tema kava komponentide hinne, mis peegeldab kunstilist poolt - 46,41 punkti. See oli võistlejate seas parim tulemus ja rõhutas tema edasiminekut just selles valdkonnas, mille eest on "neljakordsete hüpete jumalaks" kutsutud sportlast varem kritiseeritud.

"Tunnen end väga hästi. Sellele võistlusele tulles tahtsin lihtsalt nautida iluuisutamist ja ümbritsevat õhkkonda," sõnas ameeriklane vahetult pärast etteastet.

"Viimastel hooaegadel olen alati püüdnud anda endast parima, saada võimalikke kõrgeid punkte ja uisutada nii hästi kui suudan. Siin aga tulin lihtsalt iluuisutamist nautima – ja see aitas mul säilitada rahu ning leida õige häälestuse, et näidata oma parimat taset."

"Olen tulemuse üle väga üllatunud," lausus Malinin. "Ma ei oodanud nii kõrgeid punkte, kuid usun, et kogu see raske töö ja aastatepikkune pingutus on end lõpuks ära tasunud."

Oma hooaja avavõistluse tulemusest oli Malinin ühtlasi ligemale paarikümne punktiga parem.

Jaapanlane Shun Sato on lühikava järel 96,78 punktiga teisel kohal ja prantslane Kevin Aymoz 94,15 punktiga kolmas. Vabakava toimub laupäeval.