Maailma neljandast reketist ameeriklane murdis kohe mängu esimeses Alcarazi servigeimis ja tõrjus siis seisul 4:2 kaks hispaanlase murdevõimalust. Viimaseks jäänud geimis hoidis Shelton oma servi juba nulliga.

Tasavägises teises setis sooritas Alcaraz viie lihtvea kõrval 12 äralööki ning võitis oma esimesel servil 19 mängitud punktist 15. Otsustava murde sooritas hispaanlane kaheksandas geimis. Kolmandas setis olid mõlemad oma servil kindlad ja murdepalle ei tekkinudki, kiires lõppmängus võitis Shelton küll esimese punkti, aga Alcaraz siis seitse järjest.

Alcaraz võitis kaks tundi kestnud mängu jooksul oma esimeselt servilt 80 protsenti punktidest, 33 äralöögi kõrval läks talle kirja 21 lihtviga.

Eelmisel aastal kaotas Alcaraz aastalõputurniiri finaalis Jannik Sinneriga. Tänavu tuleb talle vastaseks maailma esireketi Alexander Zverevi ja Daniil Medvedevi vahelise mängu võitja.