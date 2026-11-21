CONMEBOL on Infantinole ka varasemalt toetust avaldanud ja tema taga seisavad kõik kümme Lõuna-Ameerika jalgpallimaad. Toetusavaldus tehti teatavaks pärast organisatsiooni nõukogu kohtumist Colombia linnas Barranquillas. "See on tunnustus praeguse FIFA presidendi juhtimisoskustele ja jalgpallis toimunud positiivsetele muutustele," teatas CONMEBOL oma avalduses.

Infantino, kes on maailma jalgpalli juhtorganit tüürinud alates 2016. aastast, kandideerib 2027. aasta märtsis Maroko linnas Rabatis neljandaks ametiajaks. FIFA kinnitas neljapäeval, et Infantino vastaskandidaatideks on Prantsusmaa jalgpalliliidu president Philippe Diallo ja Jaapani jalgpalliliidu aupresident Kozo Tashima.

See on Infantino jaoks esimene kord pärast 2023. aastat – mil ta valiti tagasi vastaskandidaatideta –, kui tal tuleb valimistel konkureerida teiste soovijatega.

CONMEBOL-i toetusavaldus järgnes Araabia jalgpalliliitude liidu (UAFA) neljapäevasele toetusavaldusele. UAFA, mis esindab 22 riiklikku jalgpalliliitu Aafrikas ja Aasias, märkis, et nende toetus on tunnustus Infantino panusele jalgpalli arengusse.

Laupäeval kinnitas sama Nigeerias Abujas toimunud Aafrika jalgpalliliidu (CAF) korralisel üldkogul selle juht Patrice Motsepe. "Olen ​​viimase viie aasta jooksul (CAF-i presidendina) näinud tema sügavat pühendumust. Gianni, sul on olemas CAF-i 54 liikmesliidu toetus," sõnas Motsepe.

Infantino kinnitas, et jätkab FIFA presidendina Aafrika jalgpalli arendamist oma tegevuskava esikohal. "Leiate minus ja FIFA-s alati usaldusväärse partneri ja venna. Üheskoos tagame, et meie kõigi unistused – sealhulgas nende laste unistused Abujas, Kaplinnas, Kairos ja kõikjal mujal Aafrikas – saaksid teoks," ütles ta.

Šveitslane kordas plaani suurendada FIFA liikmesliitudele makstavaid toetusi enam kui kolmekordselt: praeguselt kaheksalt miljonilt dollarilt (nelja-aastase perioodi kohta) 25 miljoni dollarini. Muudatus jõustub 2027. aasta jaanuaris.

Infantinole on esitatud üleskutseid tagasi astuda pärast seda, kui tema "FIFA Forward Enterprise" (FFE) ettepanek läbi kukkus. Ettepanek nägi ette erainvestorite kaasamist uude äriüksusesse, mis oleks hallanud suurvõistluste – sealhulgas maailmameistrivõistluste – õigusi.

Ettepanek tekitas vastuseisu mitmetes konföderatsioonides ja Euroopa jalgpalliliitudes. Prantsusmaa jalgpalliliit võttis oma toetuse Infantinole tagasi ja Diallost sai UEFA eelistatud kandidaat.

Rahvusvahelise jalgpalliliidu ehk FIFA kongress on määratud 18. märtsile.