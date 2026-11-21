Endine Hispaania koondise ja Barcelona klubi legend Carles Puyol asus tööle ambitsioonika Andorra klubi Inter Club d'Escaldesi suhete ja rahvusvahelise jalgpalli direktorina.

Kuigi tegemist on väikeriik Andorra klubiga, siis võideldi end tänavu Euroopa Konverentsiliiga alagrupiturniirile. Teel sinna alistati eelringis ka Tallinna FC Flora kahe mängu summas kindlalt 6:0.

Puyoli palkamine on ilmselt osa Interi arenguprogrammist ja pole kindlasti juhuslik, sest ajalehe Marca andmetel elab kunagine keskkaitsja seal juba 2022. aastast.

Seejuures tehti Puyolile hiljuti pakkumine liituda Hispaania tugevuselt teise liiga klubi FC Andorra juhtkonnaga, aga lõpuks ta ikkagi loobus sellest. FC Andorra enamusaktsionär on Puyoli endine meeskonnakaaslane Gerard Pique.

Puyoli ülesandeks on praeguse Andorra meistermeeskonna edasine areng ja kasv. "Soovin õnnitleda klubi kõige puhul, mida nad on seni saavutanud," lausus Puyol ametliku avalduse kaudu. "Võitmine on alati raske, kuid tipus püsimine on veelgi keerulisem. Väljakutseks on jätkata tööd sama ambitsiooni ja motivatsiooniga, et areneda edasi ja saavutada uusi eesmärke."

Praeguseks 48-aastane Puyol on tulnud Hispaania koondisega nii maailmameistriks kui ka Euroopa meistriks. Barcelona klubiga lisandub kuus Hispaania meistritiitlit, kaks karikat ja kolm Meistrite liiga võitu.