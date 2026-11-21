Eesti naiste jalgpallikoondislase Vlada Kubassova koduklubi Ferencvaros sai Ungari kõrgliigas oma viimase viie aasta suurima kaotuse, jäädes tulemusega 1:5 alla Puskase akadeemiale.

Kubassova tegi laupäevases kohtumises kaasa kogu mängu, kirjutab Soccernet.ee. Vastased läksid juba 12. minutiks 3:0 juhtima. Fenyvesi Evelin Könczeyne vähendas avapoolaja lõpus vahet, kuid teisel kolmveerandtunnil skooris Puskase akadeemia veel kaks korda.

Enne laupäeva oli Ferencvaros koduliigas neljaväravalise kaotuse saanud viimati 2021. aasta 4. septembril, kui alistus 0:4 Györi ETO-le.

Tiitlikaitsja Ferencvaros on jäänud kahe järjestikuse kaotuse tõttu tabelis neljandaks, kuid teine koht on vaid ühe punkti kaugusel ning ühe mängu vähem pidanud liider ETO kahe punkti kaugusel.