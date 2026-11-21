Vormel-1 maailm on liikumas tagasi V8 mootorite juurde ja reedel tehti selles suunas konkreetne samm.

Rahvusvaheline autoliit (FIA) plaanib need kasutusele võtta 2030. aastast ning nimetas seda oluliseks sammuks valjema ja elavama võidusõidu suunas.

FIA, Formula One Management, 11 võistkonda ja jõuallikate tootjad leppisid üksmeelselt kokku tehnilises raamistikus, mis võimaldab üleminekut lihtsamatele, täiustataud säästvaid kütuseid kasutatavatele mootoritele.

"FIA esitles vormel-1 jõuallikate reeglistikku, mis jõustub 2030. aastal. Selle kohaselt võetakse kasutusele 2,1-liitrised turboülelaaduriga V8-mootorid, säilitades seejuures teatud geomeetrilised eripärad," teatas organisatsioon vahetult enne Las Vegase etappi. "Peamine eesmärk on luua jõuallikas, mis on praegustest versioonidest tunduvalt lihtsam, kergem ja odavam."

"See sisaldab piiratud hübriidtehnoloogiat ning asjakohaseid ja jätkusuutlikke lahendusi, eesmärgiga soodustada ründavat võidusõitu ja pakkuda fännidele meelepärast helipilti."

FIA plaanib ühendada V8 mootori kergema ja nobedama šassiiga, lootes panna nii suuremat rõhku sõitja oskustele ja tihedale konkurentsile. Lõplikud 2030. aasta reeglid peaksid selguma järgmisel kuul Shanghais toimuval maailma mootorispordi nõukogu istungil.

Vormel-1 sarjas kasutati vabalthingavaid V8 mootoreid viimati aastatel 2006–2013. Praegused autod on varustatud tunduvalt vaiksemate ja keerukamate V6 turbohübriidmootoritega, milles on olulisel kohal elektriline komponent.

Paljud fännid ja sõitjad on soovinud naasmist mootorite juurde, mis võimaldaksid sõita täisvõimsusel, ilma et energiakasutuse piirangud peaksid tempot maha võtma.

Vanad V8 mootorid olid tuntud ka oma valjuse poolest – need tekitasid raju ja külmavärinaid tekitava heli, mis kajas vastu kogu ringrajal.