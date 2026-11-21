Eesti purjetamiskoondis võitis reedel, 20. novembril Rio de Janeiros toimuval SSL Gold Cupil teise sõidu ja juhib 1/32-finaalringi C-alagruppi kaheksa punktiga. Teisel kohal oleval Kuubal on viis, Malaisial neli ja Seišellidel kolm punkti.

Guanabara lahel 16-17-sõlmeses tuules peetud sõidus asus Eesti kaheksaliikmeline meeskond juhtima kohe stardist. 37 minutit kestnud võistlussõidu ajal kasvatati vahe konkurendiga enam kui 200 meetri peale ja nii jõuti ka finišisse, vahendab Eesti Purjetamise Liit.

Võistluse kommentaatorid kirjeldasid Eesti meeskonda sõnadega "rahulik ja enesekindel" ning tõid esile eestlaste puhta, vigadeta sõidu. Ülekande kommentaator võttis Eesti esituse kokku sõnadega: "See oli tõeline purjetamise meistriklass!"

Eesti koondise kapteni Karl-Hannes Tagu sõnul õnnestus meeskonnal sõit suuremate vigadeta läbida. "Stardis võtsime kontrolli ja sõitsime lõpuni välja. Ma arvan, et tegime enam-vähem suhteliselt veatu sõidu," ütles Tagu. "Natuke saame veel väikeseid asju parandada, teha kiiremaks ja paremaks. Pigem võib-olla trimmimise poolt saame veel parandada. Õhtul vaatasime natuke videoid ja mõtlesime, kuidas saaks paremaks."

Eesti on võitnud mõlemad seni peetud alagrupisõidud. Sama tulemusega jätkab ka A-alagruppi juhtiv Portugal.

SSL Gold Cupi 1/32-finaalringist pääsevad 1/16-finaali iga alagrupi kaks paremat koondist. Eestil on ees veel kaks sõitu, millest viimane annab topeltpunktid. Kolmas sõit on kavas laupäeval, 21. novembril kell 17.00 Eesti aja järgi. "Hommikul on vaikne tuul, eks siis ole näha, mis saama hakkab," ütles kapten.

Alagrupi viimane sõit on kavandatud pühapäevale, 22. novembrile kell 18.20 Eesti aja järgi.