Dordrecht oli juba avapooltunni järel Labinot Bajrami, Xander van der Velde ja Tarik Essakkati väravatest 0:3 kaotusseisus ning vähendas seda mõneks minutiks 78. minutil, kui täpne oli Joey de Bie. Võõrustajad lõid aga peagi kaks väravat veel ja said kindla võidu, vahendab Soccernet.ee.

Tänavu valdavalt algkoosseisu kuulunud Vetkal sekkus seekord mängu vahetusest 81. minutil ehk kaheväravalises kaotusseisus, minut ja kolm minutit pärast seda lõi Helmond oma neljanda ja viienda värava.

See oli Vetkali hooaja teine mäng, mil ta pingilt väljakule pääses, varasem oli kaks nädalat tagasi Breda NAC-i vastu. Ülejäänud 14 mängus on ta kuulunud algkoosseisu. Eestlasel on hooaja algusest kirjas kolm väravat, mis sündisid esimese kuue vooru jooksul.

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