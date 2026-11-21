Saksamaa tippklubi Müncheni Bayern piirdus kohalike meistrivõistluste kümnendas voorus kodus Kölni vastu 1:1 viigiga, aga suurem kaotus oli Harry Kane'i vigastus.

Hiljuti Ballon d'Origa pärjatud inglane pidi väljakult juba 20. minutil lahkuma, kui Bayern oli jäänud 0:1 kaotusseisu. Pärast mängu andis klubi teada, et Kane rebestas vasaku hüppeliigese sideme.

"Seda kinnitas FC Bayerni meditsiinimeeskonna tehtud uuring. See tähendab, et 33-aastane mängija jääb järgmisteks kuudeks platsilt eemale," lisas Bayern. Klubi ei täpsustanud, kui kaua Kane peab täpselt eemal peab olema, kuid Saksamaa meedia on rääkinud kolmest kuust.

Lisaks Kane'ile vahetati poolajal välja teinegi tähtmängija Michael Olise, kellele valmistas muret labajalg. Bayerni teatel saab ta lähipäevil ravi ja tema paus eeldatavalt nii pikaks ei kujune.

Bayern on alustanud hooaega kuue võidu ja nelja viigiga ning asub hetkel Saksamaa kõrgliigas liidrikohal, aga Dortmundi Borussia jääb vaid ühe silma kaugusele ja võib juba laupäeval mööduda, kui alistab võõrsil Mönchengladbachi Borussia.