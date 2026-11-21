U-16 neiud kaotasid EEVZA turniiril Leedule
Eesti neidude U-16 võrkpallikoondis pidi Käärikul toimuvatel Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) meistrivõistlustel tunnistama Leedu eakaaslaste 3:1 (25:16, 26:28, 25:23, 25:20) paremust.
Eesti koondis mängib B-alagrupis koos Aserbaidžaani, Leedu ja Ukrainaga. A-alagruppi kuuluvad Soome, Gruusia ja Poola. Pärast alagrupimänge peetakse kohamängud, vahendab Volley.ee.
Reedel oli Eesti resultatiivseim 17 punktiga (+13; seitse serviässa) Gerda Härm, 13 punkti (+4) lisas Mariette Kattai, kaheksa punkti (+3) panustas Mariette Ojanurm ja seitse silma (+4) Chloe Marleen Kiisk.
Eesti vastuvõtt oli 21%, rünnak 35%, blokipunkte kogunes viis ja servipunkte üheksa (eksiti 13 pallingul).
Leedulannade parimaks kerkis 33 punktiga (+25) Nida Jociute. Leedu vastuvõtt oli 27%, rünnak 37%, blokist saadi seitse ja servilt 16 punkti (15 viga).
EEVZA meistrivõistlused on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Otse EM-ile pääseb turniiri võitja, ülejäänud võitlevad koha eest järgmises ringis.
Toimetaja: Siim Boikov