EEVZA meistrivõistlused on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Otse EM-ile pääseb turniiri võitja, ülejäänud võitlevad koha eest järgmises ringis.

Leedulannade parimaks kerkis 33 punktiga (+25) Nida Jociute. Leedu vastuvõtt oli 27%, rünnak 37%, blokist saadi seitse ja servilt 16 punkti (15 viga).

Eesti vastuvõtt oli 21%, rünnak 35%, blokipunkte kogunes viis ja servipunkte üheksa (eksiti 13 pallingul).

Reedel oli Eesti resultatiivseim 17 punktiga (+13; seitse serviässa) Gerda Härm, 13 punkti (+4) lisas Mariette Kattai, kaheksa punkti (+3) panustas Mariette Ojanurm ja seitse silma (+4) Chloe Marleen Kiisk.

Eesti koondis mängib B-alagrupis koos Aserbaidžaani, Leedu ja Ukrainaga. A-alagruppi kuuluvad Soome, Gruusia ja Poola. Pärast alagrupimänge peetakse kohamängud, vahendab Volley.ee.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: