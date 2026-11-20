Neljapäeval lühikavas 69,20 punktiga uue isikliku tippmargi püstitanud Kaljuvere tegi ka vabakavas ilusa esituse ja lisas oma tulemusele veel 134,05 punkti. 203,25 punkti tähistab samuti isiklikku rekordit ning Tiiu Valgemäe juhendatav sai kodupubliku ees kaela hõbemedali.

"Meile on see võit! Kaks puhast kava, mille nimel tegime tööd kogu aeg, lõpuks tuli ära. Oleme hõbeda üle väga õnnelikud, vägev värk!" ütles treener Valgemäe ERR-ile. "Täna oli see, et praegu ja siin. See, mida oskame, selle realiseerisime ja tegime ära. Oleme õnnelikud ja jätkame."

Tallinn Trophy naiste üksiksõidus tuli võitjaks aasta alguses EM-il kolmanda koha saanud itaallanna Lara Naki Gutmann, kes kogus 204,85 punkti ehk edestas Kaljuveret vaid 1,6 punktiga. "Ei ole praegu üldse vaja kurvastada, Lara Gutmann on suurte kogemuste ja medalitega uisutaja. Tore, et selline konkurents oli," lisas Valgemäe.

Pjedestaalile sai astuda veel kanadalanna Breken Brezden (179,91 p), kes oli lühikava järel viiendal kohal. Esimesena jäi medalist ilma norralanna Mia Risa Gomez (177,5 p), kes edestas vaid 0,05 punktiga itaallannat Sarina Joosi (175,45 p).

Lisaks Kaljuverele oli võistlustules veel neli Eesti uisutajat: Kristina Lisovskaja sai 12. (149,43 p), Marta Helena Prangel 16. (144,94 p), Olesja Leonova (115,64 p) 29. ja Karoliine Raudsepp 30. koha (94,85 p).