Sõudeergomeetritel võtavad mõõtu noored, täiskasvanud ja veteranid. Enamikul osalejatest tuleb läbida 6000 meetrit, C-klassi noored ja parasõudjad võistlevad poole lühemal distantsil, teatas Eesti Sõudeliit.

Meeste konkurentsis asub mullust tiitlit kaitsma TÜ Akadeemilise Spordiklubi esindaja Kaarel Kiiver, kes läbis aasta tagasi Väike-Maarjas 6000 meetrit ajaga 18.41,1 ning parandas Tõnu Endreksoni kümme aastat püsinud Eesti rekordit. Stardis on ka mullused hõbeda- ja pronksimehed Johann Poolak (Pärnu SK Kalev) ja Nikita Žoglo (Tallinna SK). Neile pakuvad teiste seas konkurentsi Allar Raja, Mikhail Kushteyn, Uku Siim Timmusk ja Christopher Hein.

Naiste seas tuleb kodupubliku ees starti kahel viimasel aastal pikamaadistantsil võidutsenud Doris Meinbek. Viljandi sõudjale pakuvad konkurentsi mullune hõbedanaine ja klubikaaslane Krete Koovit ning pronksi võitnud Rachel Kõllo (TÜASK). Teiste seas on üles antud ka märtsis 2000 meetril Eesti meistriks kroonitud Adelle Ader (Tallinna SK).

Noortest on teiste seas võistlustules tänavused U-19 maailmameistrid Endrik Hansen (Pärnu SK Kalev) ja Riko Raimond Kubja (SAK Tartu).

Sportlandi sisesõudesari jätkub 12. detsembril Pärnus ESS Kalevi lahtiste meistrivõistlustega.