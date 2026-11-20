Poola vastu oli Eesti resultatiivseim 11 punktiga (+6) Uku Holm, kuus punkti (+3) jäi Holger Ausi arvele ja neli punkti (+1) lisas Ronald Priimägi. Eestlaste vastuvõtt oli 49 protsenti ja rünnakuid lahendati 32-protsendiliselt, blokipunkte ei saadud ning servil löödi viis ässa ja eksiti kaheksal pallingul, vahendab Volley.ee.

Poola edukaim oli 17 punktiga (+15) Jakub Landsberg. Poola vastuvõtt oli 58 protsenti ja rünnak 69 protsenti, blokist saadi seitse ja servilt neli punkti (üheksa viga).

Eesti koondis kuulub A-alagruppi koos Poola ja Ukraianaga. B-grupis mängivad Soome, Läti ja Aserbaidžaan. Pärast alagrupimänge peetakse kohamängud. EEVZA meistrivõistlused on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Otse EM-ile pääseb turniiri võitja, kolm järgmist pääsevad valiksarja teise ringi.

Eesti kohtub laupäeval Ukrainaga.