Rumeenia sai esmalt tingimisi karistada mullu juunis. Kuna eksimused kordusid taas 14. novembri Rahvuste liiga kodumängus Poola vastu, mis lõppes 2:1 võiduga, karistus jõustus. Rumeenial tuleb märtsis Eestit võõrustades Bukaresti staadioni lõunatribüüni sektorid 105, 106 ja 107 tühjaks jätta, kirjutas portaal Soccernet.ee.

Lisaks sellele said rumeenlased uue tingimisi karistuse, mis hõlmab ka rahatrahvi. Nad olid eelmisel nädalal toimunud kohtumises süüdi mängijate ja pealtvaatajate sobimatus käitumises ning korralduslikes puudujääkides. Selle tõttu määras UEFA Rumeeniale üle 90 tuhande eurose trahvi ja kodumänguks lõunatribüüni sulgemise, mis viiakse täide juhul, kui kahe aasta jooksul peaks rikkumine korduma.

Eesti läheb Rumeeniaga Rahvuste liiga B-tasandi play-off'i raames vastamisi kahel korral. Eesti võõrustab 27. märtsil esimest mängu, korduskohtumine toimub kolm päeva hiljem just Rumeenias.

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