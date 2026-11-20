Eesti korvpallikoondislased Leemet Böckler ja Kregor Hermet said oma koduklubi võitu tähistada.

Kodupubliku ees mänginud Gornik läks poolajapausile Gliwice vastu neljapunktilise eduga, aga kasvatas selle kolmanda veerandi alguses 14-punktiliseks ning enam tagasi ei vaadanud. Ühel hetkel juhtis võõrustaja 24 punktiga ning lõpusireeni kõlades jäi tabloole Walbrzychi klubi kindel 70:52 (15:10, 13:14, 27:14, 15:14) võit.

Böckler veetis platsil peaaegu 30 minutit ning kogus selle ajaga 12 punkti (kahesed 4/8, kolmesed 0/3, vabavisked 4/4), nelja lauapalli, kolm resultatiivset söötu ja ühe bloki. Walbrzychi resultatiivseimaks kerkis ameeriklane 14 punkti visanud Adam Rohosy, üleplatsimees oli aga Gliwice tagamängija Eric Nottage, kelle arvele jäi 15 silma.

Böckleri klubi on sel hooajal kogunud neli võitu ja neli kaotust, Poola kõrgliiga tabelis ollakse selle tulemusega viiendal kohal. Gliwice on kolme võidu ja viie kaotusega üheksas.

Võidurõõmu tundis ka Kregor Hermet, kelle koduklubi Dijon teenis Prantsusmaa kõrgliigas Le Mansi üle kindla 93:77 (22:14, 29:27, 24:10, 18:16) võidu. Hermet sai mänguaega 26 ja pool minutit, mille jooksul viskas kuus punkti (kahesed 1/3, kolmesed 1/1, vabavisked 1/2), haaras neli lauda ja jagas kaks korvisöötu.

Dijon on seitsme võidu ja kahe kaotusega liigatabelis teisel real, Paris Basketball on ühe võidu rohkem teeninud.