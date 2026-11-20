Kaks nädalat tagasi Kanada GP-etapil teise koha saavutanud Petrõkina esitas põhjanaabrite ees oma lühikava, kuid kõige puhtam esitus see ei olnud. Kahekordne Euroopa meister maandus kahel hüppel rabedalt, kuid suutis need siiski päästa ja 69,08 punkti koguda. Kanada võistlusel püstitas ta 77,24 punktiga suurepärase isikliku tippmargi.

Petrõkina ütles pärast lühikava Õhtulehele, et sai võistluseks valmistudes vigastada. "Kukkusin tagumiku ja siis ka käe peale. Väänasin pahasti kätt. Igaks juhuks pidime tegema röntgeni – veendumaks, et luumurdu ei ole," sõnas uisutaja. "Päris kõiki liigutusi ma maksimaalselt teha ei saa. Vahel on ka natuke valus. Aga mitte võistlustel – siis on adrenaliin laes, ja pole mingit valu. Aga kukkuda ma praegu ei tohi!"

Loe pikemalt Õhtulehest.

Liidriks kerkis jaapanlanna Mao Shimada, kes sai oma lühikava eest 79,06 punkti. Petrõkina läheb vabakavale vastu teiselt kohalt, kuid konkurents on tihe. Tema järel on kolm Lõuna-Korea uisutajat: Seoyoung Kim (69,03 p) jääb vaid 0,05 punkti kaugusele ja Yuseong Kim (68,38 p) ning Haein Lee (67,76 p) on samuti eestlanna kannul.

Kuuenda koha sai viimasena jääl käinud Isabeau Levito, kellel oli sarnaselt Petrõkinale ebaõnne ning ameeriklanna sai 67,02 punkti ja kuuenda koha.

Reede õhtupoolikul lähevad jääle veel Mihhail Selevko ning Arlet Levandi.