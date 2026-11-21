Esimesel poolajal lausa poolesajapunktise edu saavutanud Illinoisi üks paremaid oligi Vaaks, kes kordas oma hooaja punktirekordit - ta loopis 20 silma (kahesed 3/5, kolmesed 4/8, vabavisked 2/2).

Lisaks aga võttis Vaaks 11 lauapalli, mis tähistab tema NCAA karjääri rekordit. Samuti on ülekaalukalt hooaja parim näitaja üheksa jagatud resultatiivset söötu. Vahele tuli ka kaks pallikaotust ja kaks viga.

Eestlasest tulemuslikumad olid Illinoisi ridades veel Ethan Brown 26 ja Tomislav Ivišic 22 punktiga. Eastern Illinoisi ridades korjas Jalen Calloway 17 silma.

Kokkuvõttes kordas Illinois ka Big 10 konverentsi kolmepunktirekordit - kokku tabati neid selles mängus 23. Varem olid Wisconsin ja Purdue jõudnud 21 tabamuse peale.

Illinois on võitnud sel hooajal kuuest mängust viis, kodus on saadud vastasest jagu kõigil neljal senisel korral. Järgmisena mängitakse esmaspäeval, 23. novembril samuti kodus seni võiduta Winthropiga.

Erik Makke viskas 18 punkti (kahesed 4/7, kolmesed 1/2, vabavisked 7/9), võttis kaks lauapalli, jagas seitse resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, kolm pallikaotust ja kolm viga ning Stephen F. Austini ülikool alistas kodus Indiana State'i 86:76 (37:37).

Idaho oli naiste liigas võõrsil parem Nevadast 67:47 (12:15, 13:12, 25:11, 17:9). Kätlin Kangur 24 minutiga punktiskoori ei avanud (kahesed 0/1), aga võttis kaks lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, kaotas kolm korda palli ja tegi kaks viga.