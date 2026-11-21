Teises reas võtavad kohad sisse mullune meister Lando Norris (McLaren) ja Isack Hadjar (Red Bull) ning kolmandas Arvid Lindblad (Racing Bulls) ja tänavu tiitli juba kindlustanud Kimi Antonelli (Mercedes).

Seejuures näitas viimasel kvalifikatsioonisessioonil parimat aega (1.33,898) Antonelli, aga peab stardirivis mootorikaristuse tõttu viis positsiooni loovutama. Verstappen oli temast 0,258 sekundit aeglasem.

THE STARTING GRID IN VEGAS #F1 #LasVegasGP https://t.co/DVJmb8Bvcl — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

"Ma arvan, et meil oli hea kvalifikatsioon. Tegime head tööd," ütles Verstappen, keda aitas kuulsal Stripi tänavaringrajal, kus õhuvoolude kompenseerimine on võtmeelement, tema meeskonnakaaslane Hadjar.

"Minu esimene ring kolmandal sessioonil oli nii hea, kui üldse olla saab – seda aitas veelgi parandada teise auto tuules sõitmine. Arvan, et esimesest stardireast alustamine on meie jaoks väga hea tulemus."

Seejuures oli hooaja kolmanda parima stardikoha teeninud hollandlane saanud eelnevalt kohtunikelt hoiatada, kuna põrkas vabatreeningul Russelliga kokku. Eksmaailmameistrile heideti ette ebakindlat sõidustiili.

Sellest hoolimata ei jäänud Russell rahule. "Reeglites pole kirjas, et ei tohi mööduda sõitjast, kes on oma ringi juba alustanud, kuid selline teguviis rikub teise sõitja ringi. Verstappen teeb seda aga nädalast nädalasse paljude teiste sõitjatega ja kõik lihtsalt lepivad sellega," sõnas britt.

"Mina ei kavatse aga leppida sellega, et keegi mind niimoodi alt veab ja seejärel käitub, nagu oleks ta kõigist teistest parem ja tähtsam. Nii et keegi peab talle lihtsalt vastu astuma."

Pinget suurendab asjaolu, et lisaks koos esireast startimisele heideldakse ka MM-sarja kokkuvõttes Antonelli järel teise koha pärast. Hetkel on Verstappen 17 punktiga peal, aga kolm etappi on veel minna.

"Tahtsin küll parimat stardikohta, kuid olen tänase sooritusega ilmselt rohkem rahul kui näiteks paar nädalat tagasi Mehhikos, mil samuti esimesest reast startisin," ütles Russell vahetult pärast autost väljumist.

"Kuid just see, kuidas me suutsime ajastada ringile mineku ja saada kätte teise auto tuulevarju – see oli tohutult suur eelis. See oli üsna pöörane, väga sarnane sellele, mida nägime Monzas."

Vormel-1 MM-sarja Las Vegase etapi põhisõit algab Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul kell kuus.