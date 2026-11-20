Juuni lõpus varasema peatreeneri Roman Kožuhhovski asemel tiimi juhendajaks saanud Campana ei suutnud küll Transi esiliigasse langemisest päästa, kuid klubi otsustas hispaanlasega koostööd jätkata.

"Mul on väga hea meel ja olen uhke, et saan seda teekonda koos Narva Transiga jätkata. Usun töösse, mida oleme alustanud, selle klubi inimestesse ja meie potentsiaali luua üheskoos midagi erilist," ütles Campana.

Lisaks toodi treenerite pingile juurde tema kaasmaalane Jorge Gomez Cuerva, kes hakkab vastutama mängijate jõu- ja kehalise ettevalmistuse eest. "Mul on selge nägemus edasisest arengust: küsimus ei ole lihtsalt jätkamises. Peame liikuma edasi, tõstma oma standardeid ja muutma Narva Transi tugevamaks," lisas Campana.