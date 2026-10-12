Tamm jõudis Hiinas põhiturniirile

Kvalifikatsioonis neljandana asetatud Tamm (ATP 1119.) alistas avaringis 6:1, 6:3 hiinlase Gu Tonghani ning oli otsustavas ringis tund ja 44 minutit kestnud kohtumises 6:4, 6:3 parem 14. paigutatud hiinlasest Xia Yuest (ATP 1900.).

Tamm servis neli ässa ja tegi kaks topeltviga, Xia patustas viie topeltveaga ja servis ühe ässa. Tamm realiseeris kuuest murdevõimalusest kolm, Xia suutis kolmest murdepallist ära kasutada ühe. Mängitud punktidest võitis Tamm 72 ja Xia 52.