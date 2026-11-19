Malõgina ja Dudeney alistasid neljapäevases veerandfinaalis Bulgaaria mängija Elizara Janeva ja lätlanna Beatrise Zeltina 6:4, 6:1, vahendab Tennisnet.ee.

Esimese seti otsustas üks murre seisul 2:2. Teises setis võitsid vastased esimese geimi, aga siis said Dudeney - Malõgina kuus geimi järjest, nende hulgas kolm murret. Nii sai Malõgina vähemalt väikese revanši kolmapäevase valusa kaotuse eest Janevale üksikmängu avaringis.

Poolfinaalis on Dudeney ja Malõgina vastaseks teisena asetatud Tšehhi paar Aneta Kucmova - Aneta Laboutkova.

Monastiri W15 turniiril ei saanud aga kolmandana asetatud Andrea Roots ja hispaanlanna Lya Fernandez veerandfinaalist edasi, sest nad kaotasid Šveitsi paarile Elsa Bonelli - Noelia Manta 3:6, 0:6.