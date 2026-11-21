Medvedev suutis mõlemas setis korra ameeriklase pallingu murda ja sellest piisas. Seejuures esimeses setis oli ka Tiafoel tekkinud enne murdega taha jäämist kaks murdevõimalust, kuid ta ei kasutanud kumbagi ära.

Medvedev oli servil väga kindel - ta lõi koguni 15 ässa ja tema esimene serv õnnestus 76-protsendiliselt. Esimeselt servilt noppis ta 77 protsenti punktidest.

Ivan Lendli alagrupi võitis hispaanlane Carlos Alcaraz (ATP 3.), kes võitis kõik kolm kohtumist. Medvedev sai kaks võitu, Tiafoe ühe ning kohalik lootus Flavio Cobolli (ATP 6.) jäi nullile.

Laupäeval läheb Medvedev poolfinaalis vastamisi teise alagrupi võitnud maailma esinumber Alexander Zvereviga. Esimeses poolfinaalis kohtuvad Alcaraz - Ben Shelton (USA; ATP 4.).

ATP aastalõputurniiri võitja selgub pühapäeval, 22. novembril.