Meeste absoluutklassis teenis veenva võidu TÜ Akadeemilise Spordiklubi esindaja Kaarel Kiiver, kes lõpetas ajaga 18.51,1. Hõbedale tuli Tallinna sõudeklubi sportlane Christopher Hein tulemusega 19.24,7 ning pronksi võitis Pärnu Kalevi ridades võistlev Allar Raja ajaga 19.31,8. Esimesena medalita jäänud Uku Siim Timmusk (Tallinna SK) kaotas Rajale vaid 0,9 sekundiga.

Ühtlasi Sportlandi sisesõudesarja avaetapiks olnud jõuproovil võtsid ergomeetritel mõõtu noored, täiskasvanud ja veteranid. Enamikul võistlejatest tuli läbida 6000 meetrit, C-klassi noored ja parasõudjad võistlesid poole lühemal maal, vahendab soudeliit.ee .

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