Kiiver ja Meinbek kaitsesid pikamaa distantsil meistritiitlit
Laupäeval avati Viljandi spordikoolis Eesti meistrivõistlustega sisesõudmise pikamaadistantsidel uus hooaeg. Meeste konkurentsis võidutses taas Kaarel Kiiver, naistest teenis kolmandat aastat järjest meistritiitli Doris Meinbek.
Ühtlasi Sportlandi sisesõudesarja avaetapiks olnud jõuproovil võtsid ergomeetritel mõõtu noored, täiskasvanud ja veteranid. Enamikul võistlejatest tuli läbida 6000 meetrit, C-klassi noored ja parasõudjad võistlesid poole lühemal maal, vahendab soudeliit.ee.
Meeste absoluutklassis teenis veenva võidu TÜ Akadeemilise Spordiklubi esindaja Kaarel Kiiver, kes lõpetas ajaga 18.51,1. Hõbedale tuli Tallinna sõudeklubi sportlane Christopher Hein tulemusega 19.24,7 ning pronksi võitis Pärnu Kalevi ridades võistlev Allar Raja ajaga 19.31,8. Esimesena medalita jäänud Uku Siim Timmusk (Tallinna SK) kaotas Rajale vaid 0,9 sekundiga.
Naiste seas jäi esikolmik mullusega võrreldes muutumatuks. Kodupubliku ees võistelnud Doris Meinbek läbis distantsi ajaga 22.17,6, edestades klubikaaslast Krete Koovitit, kelle tulemuseks märgiti 22.32,0. Pronksmedali teenis TÜASK-i esindaja Rachel Kõllo ajaga 22.35,4.
Sisesõudesari jätkub 12. detsembril Pärnus ESS Kalevi lahtiste meistrivõistlustega.
Toimetaja: Kristjan Kallaste