Enam kui kaks tundi kestnud mängus võitis 14 ässa löönud ameeriklane oma esimeselt servilt 77 protsenti mängitud punktidest ja näitas hispaanlase servigeimides agressiivset kaitset, kui Jodar võitis oma teisel servil 29 punktist vaid kümme.

Tasavägises avasetis tõrjus Shelton viiendas geimis kaks hispaanlase murdevõimalust ja võitis kiires lõppmängus seisul 7:8 viimased kolm punkti. Teises setis läks Shelton 4:2 ette, kaotas siis kaheksandas geimis oma servi, aga oli otsustavates geimides kindlam ja murdis uuesti seisul 5:5.

Sheltonil on nüüd aastalõputurniiril kaks võitu ja üks kaotus ning ei pääse John McEnroe grupis maailma esireketi Alexander Zverevi järel teisena edasi vaid juhul, kui õhtuses mängus alistab Arthur Fils Zverevi kahes setis.

"See oli väga raske mäng, Rafa on suurepärane mängija," kinnitas Shelton väljakuintervjuus. "Tal on nii palju erinevaid relvi ja ta on ka väga võitluslik. Kiires lõppmängus tundsin end enesekindlalt, teises setis jäin murdega taha, aga võitlesin hästi. Geim seisul 5:5 oli korralik võitlus ja mul on hea meel, et jäin peale," lisas ameeriklane.