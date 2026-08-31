Mark Lajal alustas Nadali akadeemias kindla võiduga

Algselt polnud Manacori turniir Lajali (ATP 152.) võistluskalendris, kuid ta sai tänu korraldajate vabapääsmele võimaluse kvalifikatsiooni kaudu püüda kohta põhitabelis. Valikvõistlustel esimesena asetatud Lajal oli avaringis veidi üle pooleteise tunni kestnud kohtumises 6:3, 6:2 parem 17-aastasest jaapanlasest Motoharu Abest (ATP 1923.), kes sai samuti turniirile vabapääsmega.

Avasetis murdis Lajal kaheksandas geimis, realiseerides kuuenda murdevõimaluse. Seejärel päästis ta enda servil kolm murdepalli ja vormistas setivõidu kolmandal settpallil. Teises setis murdis Lajal juba kolmandas geimis ning uuesti seitsmendas geimis, seejärel võttis ta võidu esimesel matšpallil.

Lajal servis kuus ässa ja tegi seitse topeltviga, Abe sai kirja kaks topeltviga. Lajal realiseeris 14 murdevõimalusest kolm, Abe ei suutnud kolmest murdepallist ühtegi ära kasutada. Mängitud punktidest võitis Lajal 76 ja Abe 54.

Otsustavas ringis läheb Lajal vastamisi rumeenlase Adrian Boitaniga (ATP 500.), kes alistas 6:1, 6:1 üheksandana asetatud briti Lui Maxtedi (ATP 360.).

Manacoris mängib ka Eesti teine number Daniil Glinka (ATP 156.), kes oli juba varem üles antud ja alustab seetõttu otse põhiturniirilt. Neljandana asetatud Glinka läheb avaringis vastamisi hispaanlase Daniel Rinconiga (ATP 208.).