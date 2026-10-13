Kristjan Tamm piirdus Hiinas paarismängus ühe matšiga

Kristjan Tamme teekond Hiinas Qian Daohu toimunud M25 kategooria turniiril sai avaringis läbi, kui ta pidi tšehhist partneri Dominik Palaniga kaotusega leppima.

Tamm ja Palan said paarismänguturniiriks kolmanda asetuse, aga jäid avaringis Taiwani tennisistidele Tsung-Hao Huangile ja Chen-Yu Lule alla tulemusega 6:7 (4), 4:6.

Kuigi paarismänguturniir sai Tamme jaoks läbi, siis üksikmängus pääses ta kvalifikatsioonist põhitabelisse ning mängib Eesti aja järgi kolmapäeva varahommikul hiinlase Xing Dao Cheniga.