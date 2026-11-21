Eesti-Läti korvpalliliigas teenis laupäeval väärtusliku võidu Bigbank/Kalev, kes alistas võõrsil 88:71 Läti tippklubi Riia VEF. Tartu Ülikool Maks & Moorits pidi aga kodusaalis tunnistama BK Ogre 89:82 paremust.

Bigbank/Kalev tegi Riias tugeva avapoolaja, kui läks teise veerandaja alguses ette 22:13 ning saavutas esimese 20 minuti järel 40:27 eduseisu. Kolmandal veerandajal läks Tallinna klubi juhtima ka 25 punktiga, enne kui VEF tuli perioodi lõpuks 12 punkti kaugusele. Ohtu aga kodumeeskond Kalevile siiski ei valmistanud.

Jacob Falko viskas Bigbank/Kalevi kasuks 22 punkti, Kevaughn Allen panustas 21 punkti ja seitsme resultatiivse sööduga ning Damian Forrest sai 17 punkti ja kümne lauapalliga kirja kaksikduubli. Eesti-Läti liiga hooaega seitsme järjestikuse võiduga alustanud, kuid nüüd neljast mängust kolm kaotanud VEF-i resultatiivseim oli Caleb Asberry 23 punktiga.

Tartu Ülikool Maks & Moorits sai 900-pealise kodupubliku ees valusa kaotuse, kui jäi 82:89 alla BK Ogrele. Tartu alustas teist poolaega viiepunktilises kaotusseisus ning oli poolteist minutit enne kolmanda veerandaja lõppu taga 59:67, aga külalismeeskond lõpetas perioodi seitsme järjestikuse punktiga.

Viimase viie minutiga mängis Tartu 11-punktilise kaotusseisu peaaegu tasa, Martin Paasoja vise poolteist minutit enne kohtumise lõpusireeni tegi Tartu poolt vaadates seisuks 78:81, ent oma allesjäänud rünnakuid ei kasutatud ära ja Tartust lahkus võiduga siiski Ogre.

Tartu algkoosseisu mehed viskasid laupäeval kokku ainult 25 punkti, suurimaks korvikütiks kerkis värske täiendus Ivan Gavrilovic, kelle arvele jäi 19 minutiga sama palju punkte. Omar El-Sheikh lisas 15 punkti ja 14 lauapalli.

Kolmanda järjestikuse võidu teenis Keila KK, kes oli kodusaalis Läti Ülikoolist lisaaja järel üle 78:76. Tom Mark tõi viskeid 38-protsendiliselt tabanud Keila kasuks 15 punkti, vastaseid ei päästnud ka Patrick Hayes IV-i 29 punkti ja kümme lauapalli.

Tabeliseis:

1. Riia Zelli 10-0

2. Riia VEF 8-3

3. Valmiera 8-3

4. TalTech 8-4

5. Tartu Ülikool 6-4

6. Kalev/Bigbank 6-4

7. Keila KK 6-5

8. Ventspils 6-5

9. BK Ogre 6-5

10. Pärnu 4-4

11. Liepaja 4-6

12. Riia Juuniorid 3-6

13. Viimsi 2-9

14. Läti Ülikool 1-10

15. Keila Basket 0-10