Mölder alistas neljapäeva hommikul avaringis esmalt Thomas Edwardsi 6:3, 6:4, kuid kaotas mõned tunnid hiljem teises ringis Marcel Latakile 4:6, 6:3, 2:6. 17-aastane Latak on maailma edetabelis 2253. kohal, sest tal on ainult üks ATP punkt, aga tegemist on tänavuse US Openi noorteturniiri võitjaga, kirjutab Tennisnet.ee.

Esimeses setis servisid mõlemad nii hästi, et seisul 4:5, 30:0 Mölderi poolt vaadatuna ei olnud kumbki oma pallingul kordagi olnud kaotusseisus. Siis kaotas Mölder aga neli punkti, oma servigeimi ja sellega seti.

Alates teisest setist oli murdeid rohkem. Mölder läks kohe 2:0 ette, aga Latak viigistas. Siis tegi eestlane veel kaks murret ja viis kohtumise otsustavasse setti. Paraku jäi Mölder seal kohe kahe murdega taha 0:3 ja kuigi ta ühe võttis tagasi, kaotas ta seisul 2:4 taas oma servi ja siis mängu.

Bradentonis mängiti IMG tenniseakadeemia väljakutel, kunagi kandis see Nick Bolletieri akadeemia nime. Ülejärgmisel nädalal mängivad Bradentonis J300 turniiril Eesti noored tennisistid Ken Ink ja Edwin Averjanov. Nädal hiljem osalevad mõlemad Orange Bowli J500 turniiril.