PSG jäi võõrsil Nice'i vastu juba kaheksandal minutil kaotusseisu, aga Senny Mayulu viigistas 31. minutil seisu ja Desire Doue viis vaid minuti hiljem Pariisi klubi juhtima. Paraku sai Doue aga enne poolajapausi vigastada ning 21-aastane ründaja viidi kanderaamil väljakult ära. Teine poolaeg möödus pingelist, aga MM-finaali värava autor Ferran Torres viis 85. minutil PSG kahega juhtima. Nice jõudis üleminutitel küll värava kaugusele, aga pealinnaklubi vormistas sellegipoolest 3:2 võidu.

PSG on võitnud kõikide võistlussarjade peale 12 mängu järjest, koduses kõrgliigas on nad olnud võidukad viimases kaheksas mängus. Ligue 1 tabelis on nad 26 punktiga liidrid, Lille (21 p) jääb viie punkti kaugusele.

Pariisi Saint-Germain peab aga sel hooajal edasi liikuma ilma Doueta, peatreener Luis Enrique kinnitas juba pärast mängu, et noore prantslase põlvevigastus on tõsine. PSG jäi kuu aega tagasi ilma ka Hvitša Kvarathseliast, kes rebestas parema põlve ristatisidet.

"See on profijalgpalluri elu. Sa pead leppima, et see on osa sinu karjäärist. Ta oli väga kurb ja mures, aga tuleb sellest veel tugevamana tagasi. Selles ma ei kahtle," rääkis peatreener Doue vigastusest.

Teised tulemused

Troyes - Le Havre 3:1

Strasbourg - Brest 0:1

Monaco - Auxerre 1:1

Lille - Lyon 0:1

Lens - Toulouse 1:1