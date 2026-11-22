Eesti jalgpallikoondise poolkaitsjate Mattias Käidi ja Patrik Kristali tööandja Thuni keeruline hooaeg Šveitsi liigas sai jätku, sest võõrsil kaotati 2:3 Berni Young Boysile.

Käit, kelle Jürgen Henn pidi seljamure tõttu viimases koondisemängus Bulgaaria vastu avapoolajal välja vahetama, jäi seekord koosseisust eemale. Kristal kuulus aga sel hooajal liigamängus teistkordselt Thuni algkoosseisu, vahendab Soccernet.ee.

Väravateta avapoolaja järel haaras Thun kohe teise poolaja alguses edu, kui kiire vasturünnaku lõpetuseks jättis Brighton Labeau palli kannaga Noah Christoffersonile ja rootslasest ründaja avas skoori.

Young Boysil kulus vastamiseks kõigest mõni minut, siis Alvyn Sanches viigistas. Kodumeeskond haaras edu 66. minutil - Kristal üritas vastase karistusala joonel pealelöögile minna, ent jäi veahõngulises duellis vastasele alla, Young Boys tõusis vasturünnakule ja Kaly Sene lõpetas selle täpse löögiga. Kristal vahetati kohe pärast väravat ka puhkama.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.