Alcaraz alustas kohtumist murdega ning võitis ka teise geimi, misjärel ta enam edu ei loovutanudki. Avaseti lõpuks jäi seis 6:4 ning teine sett algas samuti hispaanlase kahe geimivõiduga, misjärel vormistas ta kindla 6:1 võidu.

Esimest ATP finaalturniiri võitu jahtiv Alcaraz pidi võtma kolmapäevases matšis Daniil Medvedevi (ATP 5.) vastu arstliku pausi ning ütles, et puhkepäev möödus üsna pingeliselt. "[Neljapäev] oli minu jaoks väga tähtis päev. Üritan sellistest asjadest alati õppida ja õppisin end paremini tundma," rääkis hispaanlane pärast reedest võitu. "Reis andis eelmises mängus tunda ja otsustasime treeningu vahele jätta. Veetsin pärastlõuna ja hommiku füsioterapeudiga, olime äärmiselt ettevaatlikult."

"See mäng oli minu jaoks test. Sain näha, kui hästi ma oma keha tunnetada suudan ja kui hästi keha taastub. Üritasin lihtsalt tugevalt ja agressiivselt mängida, tundub, et sain sellega hakkama," lisas Alcaraz.

Alcaraz tuli John McEnroe grupis esikohale ning pääses sellega poolfinaali, kus läheb vastamisi Ivan Lendli nimelises grupis teise koha saanud ameeriklase Ben Sheltoniga (ATP 4.). Maailma esireket Alexander Zverev võitis Lendli grupi ning ootab oma vastast McEnroe grupi viimasest kohtumisest, kui Medvedev ja ameeriklane Frances Tiafoe (ATP 8.) reede hilisõhtul edasipääsu nimel mängivad.