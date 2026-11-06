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Järjekordse asetatud mängija alistanud Tamm jõudis Hiinas veerandfinaali

Tennis
Kristjan Tamm
Kristjan Tamm Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tennis

Heas hoos jätkav Kristjan Tamm (ATP 1118.) jõudis Hiinas Maanshanis jätkuval M15 kategooria WT tenniseturniiril poolfinaali.

28-aastane Tamm alistas teist mängu järjest asetatud mängija. Eelmises ringis turniiril teist paigutust omanud mängija välja lükanud Tamm oli veerandfinaalis kindlalt 6:3, 6:2 parem kuuenda asetusega neutraalse lipu all mängivast Maksim Žukovist (ATP 821.).

Tamm servis 11 ässa ja tegi kolm topeltviga, Žukovi vastavad näitajad olid kolm ja üks. Tamm realiseeris kuuest murdevõimalusest kolm ja päästis kõik kuus murdepalli, mis Žukov teenis. Mängitud punktidest võitis Tamm 64 ja Žukov 49.

Poolfinaalis läheb Tamm vastamisi lõunakorealase Seong Chan Hongiga (ATP 840.), kes alistas kindlalt 6:2, 6:2 turniiril kaheksandana asetatud armeenlase Daniil Sarksiani (ATP 885.). Hong oli kaks aastat tagasi maailma edetabelis koguni 139. real, aga oli siis vigastuse tõttu pea kaks aastat võistluskarussellilt eemal.

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi turniiril esimesena asetatud britt Millen Hurrion (ATP 503.) ja kolmanda paigutusega hiinlane Te Rigele (ATP 740.).

Toimetaja: Maarja Värv

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