Robertson on maailma edetabelis Ojakäärust kõrgemal (vastavalt 894. ja 1040.), aga üliõpilastennisistide reiting tihti nende tasemele ei vasta, sest nad ei saa aastaringselt profiturniiridel mängida. Pealegi ei määrata NCAA turniiridel asetust mitte ATP edetabeli, vaid ülikoolitennise reitingu alusel. Texase ülikooli tudeng Ojakäär sai küll seti kätte, ent kaotas Robertsonile 2:6, 7:6, 2:6, vahendab Tennisnet.ee.

Ojakääru võidusetis murdeid polnud ja kiire lõppmängu võitis eestlane 7:5. Kolmandas setis jäi Ojakäär murdega taha, ent viigistas siis 2:2. Paraku ta enam geime ei võitnud. Üsna selge vahe oli teise servi punktides, mida Ojakäär võitis ametlikel andmetel ainult 30 protsenti ja vastane 75 protsenti. Esimese servi punkte võitis Ojakäär 63 ja Robertson 61 protsenti, mis kõvakattel ei ole meeste jaoks kuigi hea näitaja.

Nüüd on täpselt pool aastat aega selleni, kui selguvad NCAA võistkondlikud meistrid. Mullu sai Texase ülikool sel turniiril teise koha.